Уборщица магазина в Гороховце, укравшая поддоны, стала фигуранткой уголовного дела В отношении...

Уборщица магазина в Гороховце, укравшая поддоны, стала фигуранткой уголовного делаВ отношении 33-летней жительницы Гороховца завершено расследование уголовного дела по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ).Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в сентябре прошлого года обвиняемая, попросив помощи у знакомых мужчин, которые не подозревали о ее преступных намерениях, украла с прилегающей к магазину территории 26 деревянных поддонов.После поступившего в полицию сообщения о краже на сумму более 4 000 рублей, полицейские установили, что преступление совершила уборщица торговой точки.Свою вину местная жительница признала, пояснила, что использовала паллеты в хозяйстве. Материальный ущерб фигурантка полностью возместила.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений