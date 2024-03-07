80 километров федеральных трасс Владимирской области отремонтируют в 2024 году. Особое внимание уделят автодороге Р-132 «Золотое кольцо», по которой ежедневно ездят около 15 000 авто. Об этом
<a href="https://33live.ru/novosti/07-03-2024-v-2024-godu-obnovyat-asfalt-na-80-ti-km-federalnyx-trass-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">В 2024 году обновят асфальт на 80-ти км федеральных трасс Владимирской области</a> - 80 километров федеральных трасс Владимирской области отремонтируют в 2024 году. Особое внимание уделят автодороге Р-132 «Золотое кольцо», по которой ежедневно ездят около 15 000 авто. Об этом
[url=https://33live.ru/novosti/07-03-2024-v-2024-godu-obnovyat-asfalt-na-80-ti-km-federalnyx-trass-vladimirskoj-oblasti.html]В 2024 году обновят асфальт на 80-ти км федеральных трасс Владимирской области[/url] - 80 километров федеральных трасс Владимирской области отремонтируют в 2024 году. Особое внимание уделят автодороге Р-132 «Золотое кольцо», по которой ежедневно ездят около 15 000 авто. Об этом