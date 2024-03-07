80 километров федеральных трасс Владимирской области отремонтируют в 2024 году. Особое внимание уделят автодороге Р-132 «Золотое кольцо», по которой ежедневно ездят около 15 000 авто. Об этом

80 километров федеральных трасс Владимирской области отремонтируют в 2024 году. Особое внимание уделят автодороге Р-132 «Золотое кольцо», по которой ежедневно ездят около 15 000 авто. Об этом рассказал Александр Авдеев в соцсетях. С наступлением тепла начнутся работы по укладке асфальта на расширенном участке трассы от Суздаля до села Павловское (к слову, в конце мая местные