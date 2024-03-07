В Бухолово произошло очередное ДТП с автобусами. Авария случилась вечером 7 марта. Там столкнулись два маршрута 16С. Информация об инциденте появилась в сообществе «Про транспорт» во

В Бухолово произошло очередное ДТП с автобусами. Авария случилась вечером 7 марта. Там столкнулись два маршрута 16С. Информация об инциденте появилась в сообществе «Про транспорт» во Вконтакте. В комментариях писали, что пострадавших удалось избежать, так же, как и серьезных повреждений. Их практически не было – общественный транспорт только снес друг другу зеркала заднего вида. В