Сточные воды убили 103 хвойных дерева в деревне Леоново Петушинского района. Отходы от деятельности одного из промышленных предприятий стекали прямо на участок леса, сообщили в пресс-службе

Сточные воды убили 103 хвойных дерева в деревне Леоново Петушинского района. Отходы от деятельности одного из промышленных предприятий стекали прямо на участок леса, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Нарушение вскрылось в ходе проверки, которая проходила в ноябре и декабре прошлого года. Сосны и ели погибли из-за того, что почва превратилась в болото из неочищенных стоков. Ущерб