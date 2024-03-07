Пожар вспыхнул около половины десятого вечера 6 марта. Загорелся старый расселенный дом №6 на улице Первомайской. На место выехали 15 спасателей и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить,

Пожар вспыхнул около половины десятого вечера 6 марта. Загорелся старый расселенный дом №6 на улице Первомайской. На место выехали 15 спасателей и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить, его площадь составила 250 квадратных метров. В социальных сетях появилось видео, на котором слышен громкий треск пожара. В комментариях под постом люди выдвигают свои предположения о случившемся.