Пожар вспыхнул около половины десятого вечера 6 марта. Загорелся старый расселенный дом №6 на улице Первомайской. На место выехали 15 спасателей и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить,
<a href="https://33live.ru/novosti/07-03-2024-v-gus-xrustalnom-sgorel-rasselennyj-staryj-dom.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном сгорел расселенный старый дом</a> - Пожар вспыхнул около половины десятого вечера 6 марта. Загорелся старый расселенный дом №6 на улице Первомайской. На место выехали 15 спасателей и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить,
[url=https://33live.ru/novosti/07-03-2024-v-gus-xrustalnom-sgorel-rasselennyj-staryj-dom.html]В Гусь-Хрустальном сгорел расселенный старый дом[/url] - Пожар вспыхнул около половины десятого вечера 6 марта. Загорелся старый расселенный дом №6 на улице Первомайской. На место выехали 15 спасателей и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить,