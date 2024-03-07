Частично рухнувшую от снега крышу многоквартирного дома №25 на улице Мира в Кольчугино. Ремонтом занимались администрация района и управляющая компания «ЖЭУ-2». Об этом рассказали в

Частично рухнувшую от снега крышу многоквартирного дома №25 на улице Мира в Кольчугино. Ремонтом занимались администрация района и управляющая компания «ЖЭУ-2». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел 20 февраля, когда от тяжести снега и наледи крыша обвалилась. К счастью, никто не пострадал, но риск был. Установлено, что еще в июле 2023 года было