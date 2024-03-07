Как удалось узнать “Шестому каналу”, трагедия случилась вечером 6 марта в ковровской школе №5. Ребенок внезапно умер на тренировке по рукопашному бою. Наш собственный источник сообщил,

Как удалось узнать “Шестому каналу”, трагедия случилась вечером 6 марта в ковровской школе №5. Ребенок внезапно умер на тренировке по рукопашному бою. Наш собственный источник сообщил, что 9-летний мальчик был учеником школы №14, а на спортивные занятия ходил в 5-ую школу. Там он занимался рукопашным боем с 2020 года. В этот раз ничего не предвещало