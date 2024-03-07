В Коврове на занятиях по рукопашному бою умер второклассник Сотрудники прокуратуры Владимирской...

В Коврове на занятиях по рукопашному бою умер второклассникСотрудники прокуратуры Владимирской области сообщили редакции ГТРК «Владимир» о смерти младшеклассника на занятиях по рукопашному бою.Страшная трагедия произошла 6 марта В Коврове. Ребенок 2015 года рождения умер на тренировке в школе №5. Секция к учебному заведению отношения не имеет.9-летний мальчик посещал занятия с 2020 года, то есть не был «новичком». Свидетели отмечают, что травм у него не было.На данный момент следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: freepik.com