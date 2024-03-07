В окрестностях деревни Леоново Петушинского района зафиксирована массовая гибель лесных насаждений.
В окрестностях деревни Леоново Петушинского района зафиксирована массовая гибель лесных насаждений. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
В ходе проверки было установлено, что причиной происшествия стал сброс неочищенных сточных вод местным промышленным предприятием. Лесная территория оказалась заболочена, что привело к уничтожению более 100 сосен и елей. Нанесённый ущерб превысил 1,6 млн рублей.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует природоохранная прокуратура.