В окрестностях деревни Леоново Петушинского района зафиксирована массовая гибель лесных насаждений.

В окрестностях деревни Леоново Петушинского района зафиксирована массовая гибель лесных насаждений. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что причиной происшествия стал сброс неочищенных сточных вод местным промышленным предприятием. Лесная территория оказалась заболочена, что привело к уничтожению более 100 сосен и елей. Нанесённый ущерб превысил 1,6 млн рублей.В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует природоохранная прокуратура.