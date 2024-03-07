Газопровод высокого давления ввели в эксплуатацию в Петушинском районе. Благодаря этому к газу подключат 350 домов в трех населенных пунктах. Так, в поселке Болдино и в деревне Болдино уже

Газопровод высокого давления ввели в эксплуатацию в Петушинском районе. Благодаря этому к газу подключат 350 домов в трех населенных пунктах. Так, в поселке Болдино и в деревне Болдино уже построены распределительные сети, а значит в скором времени жители смогут газом пользоваться. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Чуть позднее доберутся до газификации домов в поселке