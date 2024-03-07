В штабе общественной поддержки Владимирской области поздравили жен и матерей участников СВО В...

В штабе общественной поддержки Владимирской области поздравили жен и матерей участников СВОВ преддверии 8-го марта во Владимире, в Штабе общественной поддержки поздравили матерей и жен участников специальной военной операции. Все подробности - у Марии Артес.Надеяться, верить и ждать. Девиз жен и матерей военнослужащих. Ежедневно,рискуя собственной жизнью, бойцы отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции. Для своих детей они уже герои.Надежный и крепкий тыл всегда их ждет дома. Потому в преддверии главного женского праздника в Штабе общественной поддержки члены общественной палаты совместно с представителями владимирского семейного мфц наградили семь семей участников СВО из разных уголков области. Вручили подарки и поздравили музыкально.Федор Лавров - председатель общественной палаты , г.Владимир:- Когда родители работают, отцы защищают нашу страну. А дети находятся в этом реабилитационном центре. Мы с ними проводили специально спортивное мероприятие. Связанное с подвижными играми. футболом. Помогали нам ветераны футбольного клуба "Торпедо".Татьяна Тарасова - директор АНО "Центр компетенций":- Мы можем помочь подарками детям. Какой-то услугой. Придумать мероприятие. Чтобы было интересно. Чтобы было морально легче. Самое страшное - это ждать.Задача ждать - по силам семье Сом. Супруга Тамиллы мобилизовали полтора года назад. Дочки с нетерпением ждут возвращения отца.Тамилла Сом - жена бойца СВО:- Сейчас любим, надеемся, ждем скорейшего восстановления моего супруга и папы девочек. Единственное, что нас сейчас волнует больше всего.У Александры Хван муж Андрей в зону боевых действий ушел добровольцем Он родом с Украины, из из Днепропетровска. Сейчас в госпитале, на лечении. Его опора и поддержка - дочери Соня и Снежана, в ближайшее время в семье ждут пополнения. Александра рассказывает, ее дети участвует во всех активностях.Александра Хван - жена бойца СВО:- Нами занимается МФЦ, поэтому все, что нам предлагают, мы стараемся во всем участвовать максимально.На постоянной связи с женами бойцов - социальные кураторы из государственного фонда "Защитники Отечества", помощь можно найти и в отделениях семейного МФЦ.Мария Артес. Андрей Беляков. "Вести- Владимир"