Он пройдет 16-17 октября.

Первый Дальневосточный межконфессиональный форум в октябре этого года пройдет в Хабаровске. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева."В прошлом году лидеры национальных и религиозных объединений Хабаровского края вышли с инициативой провести в Хабаровске первый Дальневосточный межконфессиональный форум. Хорошая новость пришла накануне нашего совместного заседания двух советов - по межнациональным отношениям и по взаимодействию с религиозными объединениями, который состоялся вчера. Мы получили поддержку форума на федеральном уровне. Первый Дальневосточный межконфессиональный форум состоится в этом году, 16-17 октября", - говорится в сообщении.Летом прошлого года Дегтярев предлагал возродить ежегодный Дальневосточный мусульманский форум, проведение которого было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Помощник руководителя местной религиозной организации "Духовного управления мусульман Дальнего Востока в составе Центрального духовного управления мусульман России" Абдуджаббор Кодиров обратился к губернатору с предложением расширить событие и провести Дальневосточный межконфессиональный форум.