Скульптура в виде цифры “8” располагается в цветке, похожем на лотос. Вокруг – снежные кресла. Они словно приглашают присесть и полюбоваться. Можно сказать, что это целый зимний

Скульптура в виде цифры “8” располагается в цветке, похожем на лотос. Вокруг – снежные кресла. Они словно приглашают присесть и полюбоваться. Можно сказать, что это целый зимний архитектурный ансамбль. Вылепил такое чудо мастер Александр Акатов. Он временный переселенец и переехал в Юрьев-Польский вынужденно. Александр стал регулярно украшать город, который принял его. Так, например, ранее в