«Черные плодильщики» – так в интернете называют владельцев приюта «Ника». Дом для собак и кошек прослыл дурной славой. Зоозащитники считают, что четвероногих содержат не должным образом.

«Черные плодильщики» – так в интернете называют владельцев приюта «Ника». Дом для собак и кошек прослыл дурной славой. Зоозащитники считают, что четвероногих содержат не должным образом. Это видео волонтеры записали еще год назад. Оно говорит о том, что собак не стерилизуют. Фрагмент видео Волонтер: Вот эти откуда все? Представитель приюта: Это все здешние. Все рожденные