Владимирцам рассказали неочевидные причины поломки мотора Иногда у автолюбителей не хватает...

Владимирцам рассказали неочевидные причины поломки мотораИногда у автолюбителей не хватает времени, и они откладывают важные мероприятия по приведению своей машины «в порядок». Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, игнорирование каких процедур сокращает срок службы двигателя.Например, мало кто регулярно делает чистку дросселя. Специалист объясняет: из-за ее загрязнения автомобиль будет работать нестабильно. Появится затрудненный холодный пуск, машина может заглохнуть или вообще не завестись. Помимо этого, уменьшается ресурс двигателя.При работе мотора с изношенными свечами топливо в цилиндре может сгорать не полностью. Не стоит удивляться, если начнутся неприятности в виде потери мощности мотора, плохого запуска и перерасхода топлива.Несгоревшее топливо остается в цилиндрах, попадает в масло и разжижает его. Из-за этого оно теряет смазывающие свойства. В итоге ресурс двигателя резко снижается.Автоэксперт акцентировал внимание на услуге, которую необходимо делать каждые 40 тысяч километров. Это промывка форсунок без снятия. Если форсунка недоливает топливо, то качество топливовоздушной смеси ухудшается, что приводит к нестабильной работе двигателя и потере в динамике.Бывают и другие осложнения, когда форсунка переливает топливо. Здесь последствия более серьезные, – возможен гидроудар.Если вовремя не заменить воздушный фильтр, то теряется мощность, увеличивается расход топлива, но, что еще хуже, – ускоряется износ двигателя, частицы грязи и пыли действуют на металлы мотора как абразив, - пояснил специалист.Фото: freepik.com