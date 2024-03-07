Владимирцев приглашают на праздничную программу, посвящённую Международному женскому дню Как...

Владимирцев приглашают на праздничную программу, посвящённую Международному женскому днюКак сообщает администрация города Владимира, 8 марта в Центральном парке состоится праздничная программа «Весны чарующая сила».12.00 на главной сцене парка гостям свои музыкальные поздравления и комплименты подарят творческие коллективы города.13.00 пройдет самый нарядный и яркий конкурс красоты «Дочки-матери», на котором прекрасные девушки смогут продемонстрировать свои таланты как дизайнера, так и модели, получив приятные подарки за участие.14.00 самых юных гостей парка ждет творческий мастер-класс «Букет для мамы», где ребята абсолютно бесплатно сделают своими руками праздничную открытку-аппликацию для своей мамы, бабушки или сестренки.8 марта в 12.00 в Центральном парке на главной площади.Хорошее настроение, улыбки и приятные сюрпризы гарантированыДополнительная информация на сайте парка, в группе "ВКонтакте"Фото: администрация города Владимира; Fusion Brain - платформа для генерации изображений