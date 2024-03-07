Владимиро-Суздальский музей-заповедник назвал победителей конкурса на создание сувениров к...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник назвал победителей конкурса на создание сувениров к 1000-летию СуздаляПобедителей несколько. А первые результаты их работы можно увидеть уже этой весной в Суздальском Кремле. Александра Лебедикова уже навестила некоторые мастерские.От бесформенного куска глины до изящных украшений. Вот уже тринадцать лет владимирская мастерица Анастасия Захарова занимается лепкой из полимерной глины. Материал этот мягкий, податливый. Открывающий безграничные возможности фантазии.Анастасия Захарова, полимерист, арт-терапевт:- Очень люблю лепить в технике аппликация и имитации ткани, вышивки. То, что дает глине какой-то новый эффект, когда люди говорят: "Ой, я даже не подумал бы, что это из глины". Вот мне нравится прийти к этому.Новая коллекция бижутерии посвящена тысячелетию Суздаля. Совсем недавно проект оказался в числе победителей открытого конкурса на создание уникальных сувениров для жемчужины Золотого кольца.За основу полимерист взяла две темы. Первая связана с Сунгирём. Памятником археологии, стоянкой древнего человека эпохи каменного века.Анастасия Захарова, полимерист, арт-терапевт:- У меня есть замечательный проект вместе с нашим музеем к обновленной выставке Сунгиря мы делали бусины - там их около 5000. Если вот экспозицию увидите - костюмы сунгирского человека расшиты бусинами, которые я сделала.Такие же бусины художница будет использовать и в "суздальской серии" украшений. По ее мнению, это позволит взглянуть на историю родного края сквозь призму современности. Впрочем, как и второе направление коллекции - узоры древнего города. На их использование Настю вдохновила айдентика Артемия Лебедева.Анастасия Захарова, полимерист, арт-терапевт:- Я разработала инструмент, с помощью которого можно делать этот отпечаток и сейчас пытаюсь для себя найти какую-то стилистику, которую мне хотелось бы. Как я хотела бы преподнести эти узоры в своих украшениях.Коллекция Насти будет включать несколько изделий. Среди основных- броши, серьги, колье.Анастасия Захарова, полимерист, арт-терапевт:- То есть я в этом направлении сама работаю и делаю упор на это. Если вдруг мы как-то добавим еще что-то - возможно. То есть сейчас этот вопрос открыт.Еще один победитель конкурса - художник-керамист Елена Рогалева. В своих работах мастерица часто обращается к народному творчеству и архаике, находит вдохновение в артефактах. Проект, посвященный Суздалю, не стал исключением.Елена Рогалева, художник-керамист:- Небольшой ларец. и как раз такой сундук я буду делать в качестве памятного подарка-сувенира для Суздаля.Здесь я хотела передать ощущение фресковой росписи на деревянной поверхности.В планах - и создание керамических сувениров - говорит Елена. Авторских ваз, панно и ..например вот таких лошадок.Елена Рогалева, художник-керамист:- В целом в своих работах я хочу передать ощущение сказки, радости. Потому что керамика и сундуки - это воспоминание из детства, это радость. Это то, что красиво.Сейчас все изделия находятся в разработке. С каждым художником организаторы конкурса работают индивидуально. Увидеть первые результаты они планируют весной.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"