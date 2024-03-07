Полицейские Ковровского, Юрьев-Польского и Гороховецкого районов провели ряд профилактических мероприятий, заодно поздравив жительниц региона с наступающим 8 Марта.

Полицейские Ковровского, Юрьев-Польского и Гороховецкого районов провели ряд профилактических мероприятий, заодно поздравив жительниц региона с наступающим 8 Марта. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Так, ученики школы №2 в Коврове приняли участие в мастер-классе «Яркая открытка маме», во время которого изготовили подарки из световозвращающих материалов и изучили ПДД. На улицах Юрьев-Польского сотрудники ГИББД вручали женщинам самодельные открытки, а в Гороховце правоохранители дарили прекрасным дамам профилактические памятки.«На пожелания счастья, тепла и радости женщины дарили в ответ лучезарные улыбки и благодарили за приятные слова», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.