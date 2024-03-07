Владимирский областной суд будет разбираться в законности принятия генерального плана сельского...

Владимирский областной суд будет разбираться в законности принятия генерального плана сельского поселенияПрокуратурой региона во Владимирский областной суд направлено административное исковое заявление об оспаривании генерального плана Новоалександровского сельского поселения.25 октября 2023 года Совет народных депутатов утвердил генеральный план Новоалександровского сельского поселения.Однако, по многочисленным жалобам местных жителей, сотрудники Суздальской межрайонной прокуратуры провели проверку исполнения земельного и градостроительного законодательства.В итоге анализ этого акта показал, что он принят с нарушением требований законодательства и подлежит отмене.«В силу градостроительного законодательства проект генерального плана подлежал согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, поскольку предусматривалось включение в границы населенных пунктов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Муниципалитет принял указание, игнорируя согласование с органами исполнительной власти области. Таким образом, нарушена процедура принятия правового акта, а также не соблюден порядок перевода земель из одной категории в другую.26 октября 2023 года Суздальским межрайонным прокурором пронесен протест, который Совет народных депутатов отклонил. Поэтому в ситуации теперь будут разбираться в суде.Фото: официальный сайт Новоалександровского сельского поселения