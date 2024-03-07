Во Владимире задержали 49-летнего безработного мужчину без определенного места жительства, который находился в федеральном розыске.
Во Владимире задержали 49-летнего безработного мужчину без определенного места жительства, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказала УМВД России по региону.
Ранее в отношении гражданина возбудили уголовное дело за кражу мобильного телефона стоимостью 19 тыс. рублей. Однако фигурант начал скрываться от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.
«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным во Владимире», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.