Стоимость ремонта составит 51 млн рублей.

Владимирская мэрия объявила о стартовом этапе реконструкции музыкальной школы №1, названной в честь выдающегося композитора и педагога Сергея Танеева. Работы, которые до настоящего момента не проводились с момента открытия учебного заведения в 1982 году, запланированы на 2024 год.В рамках работ по реставрации планируется отремонтировать фасад здания и крышу, заменить окна и двери. Ремонт пройдет в классах, актовом зале, лестничных проемах и коридорах. Также в планах обновить систему отопления, водоснабжения и электрики. Стоимость работ составляет 51,1 млн рублей.