Во Владимире приступят к ремонту школы № 26 и первой музыкальной школы имени Танеева Об этом...

Во Владимире приступят к ремонту школы № 26 и первой музыкальной школы имени ТанееваОб этом сегодня сообщили на брифинге в администрации города. При этом ремонт практически не повлияет на учебный процесс, заявляют в городском управлении образования.Елена Ермакова - начальник городского управления культуры г.Владимира:- Учебная программа будет выполнена в полном объеме. Отчетный концерт школы состоится 12 апреля в областном дворце культуры , традиционно. Ремонт может идти спокойно. Мы не помешаем друг другу.Со строителями. Выпускные,экзамены пройдут также в конце апреля.На обновление семи школ областной столице выделили свыше 300 миллионов рублей. Из федерального, регионального и местного бюджетов. Так, в течение 3 лет будут отремонтированы сороковая, восьмая, двадцать пятая, тридцать первая, тридцать третья и сорок третья школы.В 26 школе работы начнутся уже в апреле. Помимо капремонта, будет приобретено учебное оборудование, усилена система антитеррористической безопасности. После весенних каникул, классы распределят по другим учреждениям.Роман Чуркин - и.о. начальника управления образования и молодежной политики администрации г. Владимира:- 1-3 классы будут учиться в детском саду №21 на улице Мира. С 4 по 10 классы будут учиться во дворце детского юношеского творчества. Будет организовано питание, медицинское обслуживание и обеспечена безопасность в новых помещениях у детей.