Во Владимире прошла встреча с главой миссии наблюдателей СНГ Во Владимире 7 марта прошла встреча с...

Во Владимире прошла встреча с главой миссии наблюдателей СНГВо Владимире 7 марта прошла встреча с главой миссии наблюдателей СНГ. На ней побывала наш корреспондент Полина Лаптева."Здесь будут представители кандидатов, те, которые не имеют возможности получить доступ на каких-то других условиях. Они смогут в режиме реального времени смотреть все то, что происходит на избирательных участках."Сюда, в центр общественного наблюдения в режиме реального времени будет поступать изображение с 470-ти участков. Все остальные места для голосования будут оснащены видеорегистраторами.Всего на выборах во Владимирской области будут работать 975 основных участков и 3 временных. Все видеоматериалы будут храниться в избиркоме в течение 3-х месяцев.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- Выборы президента - это важное событие в жизни каждого россиянина, каждой семьи. Тем более Год Семьи объявлен. И я уверен, что мы действительно сделаем шаг вперед при таком единении каждого.В этом году на выборах будут работать две с половиной тысячи наблюдателей от областной общественной палаты. Они прошли специальное обучение на знание законодательства страны.Галина Мизелева, председатель Штаба общественного наблюдения:- Они обеспечивают легитимность, открытость, законность тех процессов, которые происходят на избирательных участках, контролируют ситуацию на участке, и если возникают какие-то сложные ситуации, принимают меры, чтобы эти ситуации были выровнены.Кроме того, на предстоящих выборах ожидается около двухсот наблюдателей из СНГ. Они будут работать в 28 регионах.Ильхом Нематов, заместитель миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента РФ:- Мы свою работу строим на принципах открытости, нейтральности, невмешательства в государственные дела. В состав входят представители ЦИК стран СНГ, межпарламентская ассамблея, и парламентская ассамблея союзных государств Россия, Беларусь и дипломаты, которые аккредитованы в РФ.Делегация миссии наблюдателей СНГ посетила несколько владимирских участковых избирательных комиссий. Оценила, как идет подготовка к выборам на местах.Вадим Минаев, председатель Облизбиркома:- То что мы видели сегодня в РАНХиГсе - это инструмент, который упрощает работу для наблюдателей. Экран - это экран. Экран никогда не заменит работу простых наблюдателей, тех, которые находятся на избирательных участках, которые вживую видят, что там происходит.18 марта, по завершении голосования, наблюдатели подготовят итоговый документ. Ильхом Нематов заявляет, что предстоящие выборы Президента имеют историческую ценность.Полина Лаптева, Илья Хлудов "Вести-Владимир".