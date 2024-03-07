Во вторник, 12 марта, в Библиотеке историко-духовного возрождения пройдут фольклорные посиделки «Масленица идет – весну под руку ведет!»

Во вторник, 12 марта, в Библиотеке историко-духовного возрождения пройдут фольклорные посиделки «Масленица идет – весну под руку ведет!» Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимира.Организаторы мероприятия приглашают жителей всех возрастов. Гости праздника узнают о масленичных традициях и забавах, а также примут участие в народных играх.Посиделки начнутся в 11.00. Подробности можно .