Во Владимирской области на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина установили истребитель...

Во Владимирской области на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина установили истребитель Миг-296 марта 2024 года в деревне Новосёлово Киржачского района на месте на месте гибели космонавта Юрия Гагарина и лётчика Владимира Серёгина установили истребитель Миг-29.Идея установки постамента принадлежала легендарному лётчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову. Задуманное удалось реализовать благодаря участию благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты и его лётного наставника, а также местных меценатов.Мемориал был построен на месте гибели 27 марта 1968 года Героев Советского Союза - первого в истории планеты космонавта Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серёгина. В тот день они выполняли тренировочный полёт на МиГ-15 УТИ.Как рассказал почетный гражданин Киржача и Киржачского района, краевед и меценат Евгений Федоров в своем Telegram-канале, именно эта модель истребителя здесь оказалась неслучайно. Решение о его установке было принято еще четыре года назад. В Киржаче его отремонтировали и демилитаризировали.Истребитель символизирует мечты лётчиков-космонавтов первого летного отряда космонавтов СССР, которые тренировались в Киржаче.Фото: Дмитрий Минаев, "Российская Газета"