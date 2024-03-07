Владельцам животных напомнили о необходимости вакцинировать питомцев от клещей. Эти паукообразные пробуждаются с наступлением весны и переносят такое опасное для хвостатых заболевание,

Владельцам животных напомнили о необходимости вакцинировать питомцев от клещей. Эти паукообразные пробуждаются с наступлением весны и переносят такое опасное для хвостатых заболевание, как пироплазмоз. Об этом рассказали в пресс-службе инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии. Пироплазмоз протекает с лихорадочным, анемическим и желтушным синдромами. Поражает мелкий и крупный рогатый скот, собак и других