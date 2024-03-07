Выпускники владимирских школ могут получить возможность пересдать один предмет в рамках единого...

Выпускники владимирских школ могут получить возможность пересдать один предмет в рамках единого госэкзамена в 2024 годуТеперь выпускники российских школ для пересдачи предмета в рамках ЕГЭ должен будет подать заявление, такой порядок может заработать уже этим летом. Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС"."Вы сдали ЕГЭ и почувствовали, что по одному из предметов вы знали лучше, но вот не смогли сдать так, как хотелось бы. Вы пишете заявление, выбираете предмет, отказываетесь от тех результатов, которые вы получили и пожалуйста, в резервный день выпускник сдает дополнительно экзамен еще раз по этому же предмету", - пояснила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.По ее словам, в Госдуме рассчитывают, "что этим летом уже у выпускников будет такой шанс".Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузах.Фото: Fusion Brain-платформа для генерации изображений