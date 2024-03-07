Всего за 7 дней на территории 33-го региона зафиксирован 81 случай мошенничества с применением высоких технологий.

Всего за 7 дней на территории 33-го региона зафиксирован 81 случай мошенничества с применением высоких технологий. В общей сложности аферисты похитили у наших земляков свыше 40 млн рублей. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Так, одной из жертв стала жительница Александровского района. Женщина захотела заработать на инвестициях и перевела преступникам более 5,8 млн рублей. Обратно получить свои деньги она, разумеется, не смогла.«По всем фактам следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.