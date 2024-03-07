С 1 по 29 марта в региональной столице проходит конкурс скворечников «Весенний перезвон-2024».

С 1 по 29 марта в региональной столице проходит конкурс скворечников «Весенний перезвон-2024». Об этом рассказала пресс-служба администрации Владимира.Мероприятие приурочено к Году семьи и призвано укреплять семейные ценности и повышать экологическую культуру граждан. Жителей просят смастерить домики для птиц и принести их в Центральный парк культуры и отдыха. Конкурсное жюри выберет самые лучшие скворечники.Победителей в конкурсных номинациях наградят 7 апреля на экологическом празднике «Крылья планеты». Подробности можно .