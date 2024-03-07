Жители Владимира требуют привести дорогу на улице Производственной в нормативное состояние Жители...

Жители Владимира требуют привести дорогу на улице Производственной в нормативное состояниеЖители западной части областного центра который год умоляют мэрию привести дорогу на улице Производственной в нормативное состояние. Износившееся полотно нужно полностью менять, уверены водители и пешеходы. По опасному участку прошелся и Александр Сыпченко- Вода стоит, воде уходить некуда.Дорога и тротуар на улице Производственной давно превратились в ледяное месиво, вздыхают водители и пешеходы. По этой полосе препятствий, длинной более километра каждый день проезжают тысячи автомобилей. Аварии и ДТП здесь происходят постоянно, говорит Дмитрий Захаров.Дмитрий Захаров, водитель:- Дорога в убитом состоянии, по ней машины легковые проехать не могут. К тому же отсутствуют тротуары на проезжей части, здесь еще ходят люди, которые как добираются до работы не понятно.Люди в отчаянии, и буквально требуют привести дорогу в нормативное состояние. Пройти по этим ямам и канавам, при отсутствии тротуара и не упасть- настоящий квест на выживание, говорит Оксана Леонтьева.Оксана Леонтьева:- Безобразно! Из года в год одно и то же, вот эти ямы и колдобины, вовремя не чистят.Ямочный ремонт здесь уже не поможет, уверена Юлия Никитюк. Так называемые заплатки фуры разобьют колесами за несколько недель. Износ дороги давно превысил 80 процентов. Асфальтовое полотно нужно полностью менять.Юлия Никитюк:- Здесь очень скользко постоянно было и люди тут падают, и вообще ходить невозможно. Либо сыро, такие лужи, что даже обойти негде.Пока с глубокими ямами, заполненными талой водой и ледяными отвалами борются городские коммунальщики. В мэрии заявляют, дорожные работы должны начаться в самое ближайшее время. Сейчас специалисты управления ЖКХ администрации города Владимира готовят проектно- сметную документацию.Александр Федоров, замначальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- В летне-осенний период текущего года уже запланированы ремонтно-строительные работы, протяженность участка составляет 1,2 километра.Сдать объект дорожники пообещали в кратчайшие сроки. Люди надеются, что после него тротуар и сама автомобильная дорога будут соответствовать всем нормативам.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"