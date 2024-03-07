Жители Владимирской области могут записаться к нотариусу через портал «Госуслуги» К сервису...

Жители Владимирской области могут записаться к нотариусу через портал «Госуслуги»К сервису «Запись к нотариусу» уже подключились 88 субъектов Российской Федерации и свыше 5 тысяч нотариусов. Запись на приём осуществляется по 51 нотариальному действию. Почти за год услугой воспользовались свыше 16 тысяч граждан.В пресс-службе Правительства Владимирской области рассказали, как записаться к нотариусу через портал «Госуслуги».Для этого пользователю необходимо:- В поисковой строке личного кабинета набрать запрос «нотариус».- Открыть услугу «Запись к нотариусу».- Выбрать в строке региона Владимирскую область.- Выбрать нужное нотариальное действие.Важно: записаться на приём могут пользователи с подтверждённой учётной записью.Фото: Госуслуги