Перед судом предстанет жительница Коврова.

Перед судом предстанет жительница Коврова. Даму обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть человека. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла в январе прошлого года. Фигурантка и её подруга гостили у потерпевшего и распивали алкоголь. Во время застолья вспыхнула ссора, во время которой обвиняемая схватила топор и ударила хозяина обухом по голове. Дамы ушли, а мужчина через несколько дней умер.Отмечается, что жительница Коврова свою вину не признала и попробовала всё свалить на приятельницу. В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантки передано в суд.