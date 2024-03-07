В отношении жителя Киржача 1967 года рождения возбуждено уголовное дело.

В отношении жителя Киржача 1967 года рождения возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в незаконном обороте алкогольной продукции в особо крупном размере. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители предварительно установили, что фигурант в течение нескольких лет нелегально покупал, перевозил, хранил и продавал контрафактную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками.Незаконную деятельность мужчины в феврале текущего года пресекли сотрудники УФСБ. При обыске изъяли около 3500 бутылок и свыше 250 канистр со спиртосодержащей продукцией. Общая стоимость алкоголя превысила миллион рублей.Расследование продолжается.