Исполнительница задумалась о продолжении рода. 36-летняя Сати Казанова и ее супруг фотограф Стефано Тиоццо, судя по всему, планируют завести ребенка.

Исполнительница задумалась о продолжении рода. 36-летняя СатиКазанова и ее супруг фотограф Стефано Тиоццо, судя по всему, планируют завестиребенка.В личном Instagram артистка опубликовала пост, в которомпопросила совета у подписчиков. Сати Казанова поинтересовалась, нужно лиготовиться с беременности."Точно знаешь, что нет здоровых людей, есть недообследованные🤣🤣🤣 Надо только начать сдавать анализы,а если еще и соединить клиническую медицину с альтернативной 🤣🤣🤣🚀🔥 (здесь орфографияпунктуацияавторасохранена.– Прим.ред.)", – рассуждала артистка.Казановатакже заметила, что в 20 лет женщины не так серьезно подходят к вопросамбудущего материнства, как 35-летние дамочки. Сати отметила, что не являетсяисключением из этого правила.Исполнительницадобавила, что у нее в запасе есть еще как минимум лет 10. Меж тем звезданамекнула, что малыш в их семье может появиться раньше."Представляете, когда я родилась, считалось, что после 30 -это, однозначно, "старородящие"😱. Не представляю, какбы они назвали меня. Хотя вокруг много прекрасных случаев, когда первого ребенкарожали и в 45, и в 47. Так, что у меня еще 10 лет в запасе, но готовь санилетом😉, как говорится", – написала .Вокалистка также обратилась к журналистам. Она попросилапрессу не спекулировать на этой теме.Добавим, что среди фолловеров мненияразделились. Кто-то убеждал певицу пройти полное обследование, другие жепризывали "не парится" и не зацикливаться.