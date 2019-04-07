Исполнительница задумалась о продолжении рода. 36-летняя Сати
Казанова и ее супруг фотограф Стефано Тиоццо, судя по всему, планируют завести
ребенка.
Исполнительница задумалась о продолжении рода. 36-летняя Сати
Казанова и ее супруг фотограф Стефано Тиоццо, судя по всему, планируют завести
ребенка.
В личном Instagram артистка опубликовала пост, в котором
попросила совета у подписчиков. Сати Казанова поинтересовалась, нужно ли
готовиться с беременности.
"Точно знаешь, что нет здоровых людей, есть недообследованные🤣🤣🤣 Надо только начать сдавать анализы,
а если еще и соединить клиническую медицину с альтернативной 🤣🤣🤣🚀🔥 (здесь орфография
и
пунктуация
автора
сохранена.
– Прим.
ред.)", – рассуждала артистка.
Казанова
также заметила, что в 20 лет женщины не так серьезно подходят к вопросам
будущего материнства, как 35-летние дамочки. Сати отметила, что не является
исключением из этого правила.
Исполнительница
добавила, что у нее в запасе есть еще как минимум лет 10. Меж тем звезда
намекнула, что малыш в их семье может появиться раньше.
"Представляете, когда я родилась, считалось, что после 30 -
это, однозначно, "старородящие"😱. Не представляю, как
бы они назвали меня. Хотя вокруг много прекрасных случаев, когда первого ребенка
рожали и в 45, и в 47. Так, что у меня еще 10 лет в запасе, но готовь сани
летом😉, как говорится", – написала .
Вокалистка также обратилась к журналистам. Она попросила
прессу не спекулировать на этой теме.
Добавим, что среди фолловеров мнения
разделились. Кто-то убеждал певицу пройти полное обследование, другие же
призывали "не парится" и не зацикливаться.