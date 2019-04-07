Президент хабаровского Амура и член тройного золотого клуба Александр Могильный признался, что ему импонирует игра российского нападающего Тампы-Бэй Лайтнинг Никиты Кучерова, который накануне побил его рекорд по количеству очков в регулярке НХЛ.

Президент хабаровского "Амура" и член тройного золотого клуба Александр Могильный признался, что ему импонирует игра российского нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова, который накануне побил его рекорд по количеству очков в "регулярке" НХЛ."Я очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ, — заявил Могильный, слова которого приводит официальный Instagram "Амура". – Особенно приятно, что мой рекорд превзошел именно Никита Кучеров. Я слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал. Желаю ему отменного здоровья и выражаю надежду, что ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом".Напомним, что рекорд Могильного среди российских легионеров в 127 очков держался порядка 26 лет. Кучеров в заключительном матче регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" (6:3) набрал два очка, благодаря которым его показатель по системе "гол + пас" стал 128 баллов. Позже ему присудили "Арт Росс Трофи".