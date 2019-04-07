В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву. Находившимся в салоне машины людям удалось выжить, в госпитализации они не нуждаются.

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву. Находившимся в салоне машины людям удалось выжить, в госпитализации они не нуждаются.На фотографиях, размещенных очевидцами инцидента в социальных сетях, видно, что для извлечения автомашины из воды сотрудники экстренных служб задействовали подъемный кран, передает ТАСС.