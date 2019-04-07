Юная жительница Тюмени упала с 10-го этажа, когда делала селфи. По словам очевидцев, ее держали мальчики, но потом отпустили. В результате девочка упала на железное крыльцо, а с него - на землю.

Юная жительница Тюмени упала с 10-го этажа, когда делала селфи. По словам очевидцев, ее держали мальчики, но потом отпустили. В результате девочка упала на железное крыльцо, а с него — на землю.Инцидент произошел в одном из домов по улице Амурская, передает РИА Новости. Девочка выжила и находится в реанимации Областной клинической больницы номер 2. Как рассказали в Департаменте здравоохранения Тюменской области, у нее серьезная сочетанная травма.Вызов поступил в службу скорой помощи накануне в 20:01 (18:01 по Москве), бригада медиков прибыла через пять минут. После транспортировки пострадавшей в больницу нейрохирурги провели ей экстренную операцию.В настоящий момент она находится в реанимации в медикаментозном сне и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, но стабильное.