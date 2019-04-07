Балерина вновь принимает в своем доме гостей. Анастасия Волочкова пригласила шоумена Андрея Малахова.

Балерина вновь принимает в своем доме гостей. АнастасияВолочкова пригласила шоумена Андрея Малахова.В личном Instagram бывшая прима Большого театра опубликоваласвежий снимок. В кадре Анастасия Волочкова взобралась на руки к Андрею Малахову.Натужившийся шоумен крепко прижимает к себе танцовщицу."Андрей Малахов-профессионал! После визита в мой домСобчак-это была разница! Небо и земля. 💪🏻👍🏼(здесьи далее орфографияпунктуацияавторасохранена.– Прим.ред.)", – подписала фото Волочкова.Судя повсему, Анастасия все еще не простила Ксению Собчак. После выхода наYouTube ток-шоу "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого она стала, балерина который день публикует в микроблоге посты, "изобличающие"светскую львицу."Простите, но до сих пор отхожу и отмываюсь от той ее съемкив моем доме..😝 Бессовестной ибесчеловечной. Правда, теперь уже без свидетелей и скрытых камер и микрофонов,установленных ею в моей же бане, куда я гостеприимно разрешила ей попариться. Ибез копания в шкафах и тумбочках моего дома без моего ведома..🙈", – в очередной раз написала под снимком, на котором угощается котлетами из кабачков.Меж тем Ксения Собчак ранее опровергла заявление танцовщицы.Она опубликовала в Сети кадры, на которых видно, как светские львицы обговариваютдетали съемки с оператором, более того старается предстатьв более выигрышном виде.