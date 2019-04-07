Балерина вновь принимает в своем доме гостей. Анастасия
Волочкова пригласила шоумена Андрея Малахова.
Балерина вновь принимает в своем доме гостей. Анастасия
Волочкова пригласила шоумена Андрея Малахова.
В личном Instagram бывшая прима Большого театра опубликовала
свежий снимок. В кадре Анастасия Волочкова взобралась на руки к Андрею Малахову.
Натужившийся шоумен крепко прижимает к себе танцовщицу.
"Андрей Малахов-профессионал! После визита в мой дом
Собчак-это была разница! Небо и земля. 💪🏻👍🏼
(здесь
и далее орфография
и
пунктуация
автора
сохранена.
– Прим.
ред.)", – подписала фото Волочкова.
Судя по
всему, Анастасия все еще не простила Ксению Собчак. После выхода на
YouTube ток-шоу "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого она стала, балерина который день публикует в микроблоге посты, "изобличающие"
светскую львицу.
"Простите, но до сих пор отхожу и отмываюсь от той ее съемки
в моем доме..😝 Бессовестной и
бесчеловечной. Правда, теперь уже без свидетелей и скрытых камер и микрофонов,
установленных ею в моей же бане, куда я гостеприимно разрешила ей попариться. И
без копания в шкафах и тумбочках моего дома без моего ведома..🙈", – в очередной раз написала под снимком, на котором угощается котлетами из кабачков.
Меж тем Ксения Собчак ранее опровергла заявление танцовщицы.
Она опубликовала в Сети кадры, на которых видно, как светские львицы обговаривают
детали съемки с оператором, более того старается предстать
в более выигрышном виде.