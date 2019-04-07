Федеральная служба исполнения наказаний намерена сохранить занятия йогой в московских СИЗО из-за их положительного эффекта для здоровья арестантов.

Федеральная служба исполнения наказаний намерена сохранить занятия йогой в московских СИЗО из-за их положительного эффекта для здоровья арестантов. Как рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко в интервью радио "Говорит Москва", статистика показала резкое снижение обращений к докторам у занимающихся йогой.Максименко пояснил, что занятия в женском изоляторе № 6 и "Бутырке" были приостановлены на время прокурорской проверки. По мнению прокуратуры учить заключенных может только сотрудник СИЗО, а постороннему преподавателю требуется разрешение от следователя на свидание."Вот в этом загвоздка. Но вопросы эти решаемые", — сказал Валерий Максименко.Ранее "МК" сообщил, что занятия йогой в СИЗО прекратили после заявления сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру. Мизулина, основываясь на письме профессора-богослова Александра Дворкина, опасалась, что позы йоги приведут к неконтролируемому сексуальному возбуждению, что, в свою очередь, подвигнет подследственных к гомосексуализму.Валерий Максименко не усматривает связи между восточными практиками духовного и телесного развития и стремлением к однополой любви. Напротив, ФСИН может распространить занятия йогой "по всей стране"."Кроме йоги будем вводить дыхательную гимнастику цигун. Ею весь мир занимается, и вреда от неё никому нет. И к гомосексуализму от неё никого не потянет. Но даже если и потянет, у нас в стране демократия и каждый имеет право выбрать свой путь", — отметил замглавы ФСИН.Валерий Максименко подчеркнул, что статья за однополые отношения давно отменена, а Александр Дворкин "живёт устаревшими понятиями"."Этот человек странный, он учился в Америке и он там набрался знаний, но, насколько я знаю, в Америке запретов однополой любви нет", — сказал Максименко.Чиновник рекомендовал "как следует присмотреться" к людям, ратующим за уголовную ответственность за гомосексуализм.Первые занятия йогой прошли в столичном СИЗО в 2018 году.