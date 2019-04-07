Неделя выдастся достаточно продуктивной. Новолуние в Овне, которое мы встретили 5 апреля, запустило во все рабочие процессы динамку и напор. Мы решительно беремся за все новое и импульсивно отстаиваем свои позиции. А вот планета красоты и любви Венера на этой неделе кому-то подарит любовь всей жизни или, наоборот, прольет свет на давно затянувшиеся отношения. Чтобы в дальнейшем не разочароваться в новом принце не спешите бросаться в омут с головой. Присмотритесь получше и растяните на подольше букетный период.
Неделя выдастся достаточно продуктивной. Новолуние в Овне, которое мы встретили 5 апреля, запустило во все рабочие процессы динамку и напор. Мы решительно беремся за все новое и импульсивно отстаиваем свои позиции. А вот планета красоты и любви Венера на этой неделе кому-то подарит любовь всей жизни или, наоборот, прольет свет на давно затянувшиеся отношения. Чтобы в дальнейшем не разочароваться в новом принце не спешите бросаться в омут с головой. Присмотритесь получше и растяните на подольше букетный период.
Подробный
гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года специально для “Дни.ру” составила
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Овен
Овнов из-за излишней спешки и суеты
может постигнуть разочарование. В первой половине недели стоит быть
внимательнее на работе и приложить максимум сил для решения текущих задач.
Начните записывать ваши расходы и тщательно планировать бюджет – иначе велик
риск лишних трат. Ближе к выходным появится ощущение грусти и тоски. Возьмите
свою вторую половинку и выберетесь на прогулку в парк или сходите в кино. Вам
обязательно нужно развеяться.
Телец
Тельцов ожидает насыщенная событиями
неделя. Многое придется решать на бегу, но при этом обязательно вникая в суть
вопроса, и все анализируя. Поверхностный подход чреват ошибками, устранять
которые придется вам же. В отношениях появится новая волна нежности и
романтики, способная "оживить" брак даже с 20-летним стажем. А для
тех кто свободен вероятно новое знакомство, перерастающее в отношения весьма
бурные, но при этом длительные.
Близнецы
Близнецам с понедельника начнет
казаться, будто все близкие и друзья сговорились потрепать вам нервишки,
высказывая свое "фи". Не обращайте внимание на эмоциональные выпады,
твердо стойте на своем, верьте в себя и свои убеждения. Возбуждение
выплескивайте на работу – здоровая агрессия приведет вас на вершину
пьедестала. Ведь любая корпоративная среда – хоть брокерский офис, хоть бригада
экскаваторщиков – это всегда соревнование по смешанным единоборствам.
Рак
Раки в первую половину недели рискуют
увязнуть в масштабах своих планов и собственных иллюзий. Оставьте эту
гигантоманию. Займитесь лучше своими насущными "хочу" – радуйте себя
малым. В противном случае, к пятнице есть риск впасть в уныние от того, что все
ваши мечты о великом ушли как вода в песок. Ставьте достижимые цели. В гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля есть предостережение: не
пытайтесь сразу захватить весь мир.
Лев
Львы – лидеры от природы. И новая
неделя даст вам возможность раскрыть это качество в полной мере. Только от вас
и ваших действий будет зависеть успех в делах и воплощение планов. Вас может
охватить новаторская идея, открывающая новые возможности и горизонты. Вы
способны вдохновить ей всех вокруг. Смело начинайте реализацию задуманного, но
убедитесь, достаточно ли у вас знаний и ресурсов для этого, не бросайтесь в
омут. Тщательно подготовьтесь и к концу недели покоряйте эту вершину.
Дева
Девам первую половину недели
предстоит интенсивно трудиться. Потребуется четкий план, чтобы структурировать
свои бизнес-процессы. Из хаоса – к идеальному порядку, и успех гарантирован.
Ближе к пятнице стоит проявить решительность, настойчивость и положить
руководству на стол ваш проект, давно пылящийся в ящике. Вполне вероятно, этот шаг продвинет вас по карьерной лестнице на руководящую должность.
Весы
Весам вплоть до выходных будут
поглощены излюбленным занятием – взвешивать все за и против, тщательно
оценивать события, сопоставлять факты и анализировать. И это очень очень
уместно и своевременно – ваша карьера зависит от того насколько осознанный
выбор вы сделаете, принимая то или иное решение. Важное предупреждение в гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля: открывшиеся перспективы
рассмотрите с долей недоверия – вполне возможны подводные камни. А в выходные
стоит пойти на поводу у ваших желаний.
Скорпион
У Скорпионов, как всегда, все
под контролем. Все рабочие процессы доведены до идеала, учтены все возможные и
невозможные риски, продуман каждый шаг. Вы устремлены к некой серьезной цели и
совершенно точно знаете как ее достичь. Вероятно, в середине недели придется
принять сложное решение. Неожиданным это, скорее всего, не будет, ведь морально
вы готовы к любым поворотам. В выходные можно убрать руку с пульса,
расслабиться и ни о чем не думать.
Стрелец
Стрельцов события грядущих семи дней
способны завести в тупик и заставить усомниться в правильности своих действий и
решений. Вам стоит обратиться за помощью к компетентным людям, которые все
оценят со стороны. Не стоит совершать никаких сделок, финансовых операций,
поскольку велик риск столкнуться с мошенничеством. Но уж если перенести встречу
невозможно, то прежде чем поставить свою подпись, покажите документы экспертам.
Козерог
Козерогам в первой половине недели
предстоит рассчитывать только на себя, не ожидая помощи со стороны. Но вас этим
не удивить. Вы, как никто другой, знаете, что если хочешь сделать что-то хорошо
– сделай это сам. Главное, всецело доверьтесь своей интуиции и тогда все
обязательно получится. Ближе к пятнице возникнет желание сбежать куда-нибудь
подальше от всех и побыть наедине с самим собой. Вам это, действительно,
необходимо. Пора проанализировать минувшие события и выстроить планы на
будущее.
Водолей
Водолеи в понедельник задумаются что заняты не своим делом и находятся не на своем месте.
Причина хандры – нехватка сил и отсутствие вдохновения. Попытайтесь
освободиться от "тяжелых" мыслей. Лучше сосредоточиться на том, что делает
вас счастливее и позволяет дышать полной грудью. В гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля четверг назван самым благоприятным днем для начала занятий новым хобби. Давно хотели танцевать румбу или научиться
3D-моделированию? Действуйте!
Рыбы
Рыбам неделя предстоит крайне
взрывоопасная. "Сюрпризы", способные разрушить привычный образ жизни, могут поджидать повсюду. С начальником, например, случится приступ резкой
критики, коллеги – "подложат свинью", вторая половинка – вынесет мозг. И если вы не готовы кардинально менять свою жизнь,
постарайтесь встретить все это с каменным лицом. Любая ваша реакция, скорее
всего, окажется разрушительной. Надевайте ментальный бронежилет и занимайтесь
спокойно привычными делами под гул канонады из уст начальника, коллеги или
супруга.