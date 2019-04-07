Неделя выдастся достаточно продуктивной. Новолуние в Овне, которое мы встретили 5 апреля, запустило во все рабочие процессы динамку и напор. Мы решительно беремся за все новое и импульсивно отстаиваем свои позиции. А вот планета красоты и любви Венера на этой неделе кому-то подарит любовь всей жизни или, наоборот, прольет свет на давно затянувшиеся отношения. Чтобы в дальнейшем не разочароваться в новом принце не спешите бросаться в омут с головой. Присмотритесь получше и растяните на подольше букетный период.

Неделя выдастся достаточно продуктивной. Новолуние в Овне, которое мы встретили 5 апреля, запустило во все рабочие процессы динамку и напор. Мы решительно беремся за все новое и импульсивно отстаиваем свои позиции. А вот планета красоты и любви Венера на этой неделе кому-то подарит любовь всей жизни или, наоборот, прольет свет на давно затянувшиеся отношения. Чтобы в дальнейшем не разочароваться в новом принце не спешите бросаться в омут с головой. Присмотритесь получше и растяните на подольше букетный период.Подробныйгороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года специально для “Дни.ру” составилаОвенОвнов из-за излишней спешки и суетыможет постигнуть разочарование. В первой половине недели стоит бытьвнимательнее на работе и приложить максимум сил для решения текущих задач.Начните записывать ваши расходы и тщательно планировать бюджет – иначе великриск лишних трат. Ближе к выходным появится ощущение грусти и тоски. Возьмитесвою вторую половинку и выберетесь на прогулку в парк или сходите в кино. Вамобязательно нужно развеяться.ТелецТельцов ожидает насыщенная событияминеделя. Многое придется решать на бегу, но при этом обязательно вникая в сутьвопроса, и все анализируя. Поверхностный подход чреват ошибками, устранятькоторые придется вам же. В отношениях появится новая волна нежности иромантики, способная "оживить" брак даже с 20-летним стажем. А длятех кто свободен вероятно новое знакомство, перерастающее в отношения весьмабурные, но при этом длительные.БлизнецыБлизнецам с понедельника начнетказаться, будто все близкие и друзья сговорились потрепать вам нервишки,высказывая свое "фи". Не обращайте внимание на эмоциональные выпады,твердо стойте на своем, верьте в себя и свои убеждения. Возбуждениевыплескивайте на работу – здоровая агрессия приведет вас на вершинупьедестала. Ведь любая корпоративная среда – хоть брокерский офис, хоть бригадаэкскаваторщиков – это всегда соревнование по смешанным единоборствам.РакРаки в первую половину недели рискуютувязнуть в масштабах своих планов и собственных иллюзий. Оставьте этугигантоманию. Займитесь лучше своими насущными "хочу" – радуйте себямалым. В противном случае, к пятнице есть риск впасть в уныние от того, что всеваши мечты о великом ушли как вода в песок. Ставьте достижимые цели. В гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля есть предостережение: непытайтесь сразу захватить весь мир.ЛевЛьвы – лидеры от природы. И новаянеделя даст вам возможность раскрыть это качество в полной мере. Только от васи ваших действий будет зависеть успех в делах и воплощение планов. Вас можетохватить новаторская идея, открывающая новые возможности и горизонты. Выспособны вдохновить ей всех вокруг. Смело начинайте реализацию задуманного, ноубедитесь, достаточно ли у вас знаний и ресурсов для этого, не бросайтесь вомут. Тщательно подготовьтесь и к концу недели покоряйте эту вершину.ДеваДевам первую половину неделипредстоит интенсивно трудиться. Потребуется четкий план, чтобы структурироватьсвои бизнес-процессы. Из хаоса – к идеальному порядку, и успех гарантирован.Ближе к пятнице стоит проявить решительность, настойчивость и положитьруководству на стол ваш проект, давно пылящийся в ящике. Вполне вероятно, этот шаг продвинет вас по карьерной лестнице на руководящую должность.ВесыВесам вплоть до выходных будутпоглощены излюбленным занятием – взвешивать все за и против, тщательнооценивать события, сопоставлять факты и анализировать. И это очень оченьуместно и своевременно – ваша карьера зависит от того насколько осознанныйвыбор вы сделаете, принимая то или иное решение. Важное предупреждение в гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля: открывшиеся перспективырассмотрите с долей недоверия – вполне возможны подводные камни. А в выходныестоит пойти на поводу у ваших желаний.СкорпионУ Скорпионов, как всегда, всепод контролем. Все рабочие процессы доведены до идеала, учтены все возможные иневозможные риски, продуман каждый шаг. Вы устремлены к некой серьезной цели исовершенно точно знаете как ее достичь. Вероятно, в середине недели придетсяпринять сложное решение. Неожиданным это, скорее всего, не будет, ведь моральновы готовы к любым поворотам. В выходные можно убрать руку с пульса,расслабиться и ни о чем не думать.СтрелецСтрельцов события грядущих семи днейспособны завести в тупик и заставить усомниться в правильности своих действий ирешений. Вам стоит обратиться за помощью к компетентным людям, которые всеоценят со стороны. Не стоит совершать никаких сделок, финансовых операций,поскольку велик риск столкнуться с мошенничеством. Но уж если перенести встречуневозможно, то прежде чем поставить свою подпись, покажите документы экспертам.КозерогКозерогам в первой половине неделипредстоит рассчитывать только на себя, не ожидая помощи со стороны. Но вас этимне удивить. Вы, как никто другой, знаете, что если хочешь сделать что-то хорошо– сделай это сам. Главное, всецело доверьтесь своей интуиции и тогда всеобязательно получится. Ближе к пятнице возникнет желание сбежать куда-нибудьподальше от всех и побыть наедине с самим собой. Вам это, действительно,необходимо. Пора проанализировать минувшие события и выстроить планы набудущее.ВодолейВодолеи в понедельник задумаются что заняты не своим делом и находятся не на своем месте.Причина хандры – нехватка сил и отсутствие вдохновения. Попытайтесьосвободиться от "тяжелых" мыслей. Лучше сосредоточиться на том, что делаетвас счастливее и позволяет дышать полной грудью. В гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля четверг назван самым благоприятным днем для начала занятий новым хобби. Давно хотели танцевать румбу или научиться3D-моделированию? Действуйте!РыбыРыбам неделя предстоит крайневзрывоопасная. "Сюрпризы", способные разрушить привычный образ жизни, могут поджидать повсюду. С начальником, например, случится приступ резкойкритики, коллеги – "подложат свинью", вторая половинка – вынесет мозг. И если вы не готовы кардинально менять свою жизнь,постарайтесь встретить все это с каменным лицом. Любая ваша реакция, скореевсего, окажется разрушительной. Надевайте ментальный бронежилет и занимайтесьспокойно привычными делами под гул канонады из уст начальника, коллеги илисупруга.