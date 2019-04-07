Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко перед вторым туром выборов занимается тем, что для него стало нормой: политическими спекуляциями, основанными на русофобии. Именно такая разновидность национализма определяет все содержание его программы, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко перед вторым туром выборов занимается тем, что для него стало нормой: политическими спекуляциями, основанными на русофобии. Именно такая разновидность национализма определяет все содержание его программы, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.Российский сенатор прокомментировал заявление Порошенко о том, что Украине "нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак". Сила, в понимании Порошенко, означает готовность президента идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации, заявил Клинцевич в "Фейсбуке".В день второго тура президентских выборов 21 апреля украинцам, по мнению сенатора, предстоит выбирать не между Европой и Россией, как убеждает их Порошенко, а между очень плохим и неопределенностью. Ведь то, что будет на Украине при Порошенко, известно наперед: это "развал страны, к которому рано или поздно приведет война в Донбассе".Между тем в избирательном штабе кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского пожаловались на применение действующей властью приемов черного пиара для борьбы с ним. В агонии власть ставит на "черных" политтехнологов, заявляют в штабе украинского шоумена. Главного же цель этих специалистов — раскол Украины перед выборами с помощью негатива, фейков и вбросов в соцсети лживых новостей.Примеры использования подобных технологий показал в видеоролике в том же "Фейсбуке" украинский актер Руслан Ханумак. В избирательном штабе Зеленского также сообщили о массовом взломе страниц в соцсетях и последующей публикации искаженной информации якобы от лица его сторонников, передает ТАСС.Тем временем ЦИК Украины обнародовал официальные результаты голосования в первом туре выборов президента Украины 31 марта. Согласно этим данным, наибольшей поддержкой избирателей заручились кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, набрав соответственно 30,24 и 15,95 процента голосов. Накануне украинский Центризбирком завершил принятие уточненных протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования 31 марта, передает "Интерфакс".