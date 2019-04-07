США ввели новые санкции против Венесуэлы. На этот раз - против двух компаний, которые занимались поставками нефти на Кубу, а также 34 судов нефтяной компании PDVSA.

США ввели новые санкции против Венесуэлы. На этот раз — против двух компаний, которые занимались поставками нефти на Кубу, а также 34 судов нефтяной компании PDVSA. В Вашингтоне заявили: "Новые санкции введены по запросу Национальной ассамблеи Венесуэлы". То есть оппозиционера Хуана Гуайдо. И добавили, что дальше рассматривается военный сценарий.Важно помнить: как раз за призывы к иностранной интервенции Гуайдо был накануне лишен парламентской неприкосновенности. Такое решение принял парламент альтернативный — Конституционная ассамблея.Да, разобраться в хитросплетениях венесуэльской политики непросто. Но факт есть факт: все венесуэльцы (как и все кубинцы) играют в американский бейсбол, однако жаждут увидеть Америку своей правительницей только оппозиционеры.У команды Таланты — открытая тренировка. Экипировка, конечно, не ахти, зато воли к победе хватает."Мы победим, ведь мы — лучшие! Мы — свободная страна и ничего не должны США. В Венесуэле мы, венесуэльцы, имеем право решать, а они – нет", — заявил тренер команды.Боливарианская революция американскому ставленнику Гуайдо оказалась не по зубам. У США не только не получилось блицкрига на венесуэльском направлении, даже кольцо экономической блокады вокруг страны сжать полностью не вышло.Несмотря на санкции, объем экспорта нефти из Венесуэлы почти не сократился. В марте он составлял 980 тысяч баррелей в сутки, что лишь немногим меньше февральских поставок.Электроэнергия в Венесуэле тоже недорогая, но в одном из бедных районов, как и везде в столице, лишь на днях закончились веерные отключения. Власти сообщали саботаже и спланированных хакерских атаках на энергосистему страну из-за рубежа. В больницах спасались генераторами. Кстати, в Венесуэле (и на Кубе тоже) такие же розетки, как в США. Любимый вид спорта тоже общий. Бейсболом увлекался и Уго Чавес.Медсестры — кубинки. Главный врач тоже оттуда. За два месяца терапевт из провинции Гранма Александер Фигирреро Исагирре в небогатом районе Каракасе стал своим.Оборудование, может, и не по самому последнему слову, но все работает. Таких центров только в Каракасе — 44. Началось все еще при Уго Чавесе. Образование и медицину он считал главными приоритетами."Кубинская медицина всегда поддерживала все страны мира, которые в этом нуждались. Туда мы и направлялись, вставали и работали, так как наша медицина — медицина солидарности. Так нас научил наш команданте Фидель. Так нас воспитали — с убеждением, что медицина — это не только для богатых, но и для всех нуждающихся, для всех людей", — отметил Александер Фигирреро Исагирре, координатор Центра общей медицинской диагностики района Лас Аккасиас.Оборудование, может, и не по самому последнему слову, но все работает. Таких центров только в Каракасе — 44. С лекарствами, конечно, случаются перебои (плакат в коридоре рекламирует целебные свойства авокадо и огурца), но денег за лечение тут не берут.Американцы рассчитывали, что на сторону Гуайдо перейдет армия. Убедили в этом союзников, которые хором его признали. А ведь эта кандидатура даже у венесуэльской оппозиции вызывает вопросы.В общем, с такими союзниками Белому дому будет непросто. Впрочем, для нынешней администрации Белого дома Венесуэла — это не только внешне-, но и внутриполитический проект. Кивая на Каракас, Трамп указывает избирателем на внутреннего врага, то есть на демократов."Венесуэла — это хаос. Вот что приносит социализм. Изберете социалиста — получите точно такую же страну, как Венесуэла!" — сказал Дональд Трамп.Главой Венесуэлы в Вашингтоне по-прежнему считают Гуайдо. 6 апреля под его руководством у крыльца энергетической компании должна начаться первая фаза некоей операции "Свобода". Для самого Гуайдо "Свобода", правда, может закончится и арестом. Главное обвинение — призывы к иностранной интервенции.