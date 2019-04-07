Новый образ шоумена привлек внимание фанатов. Дмитрий Нагиев нарядился в грязные джинсы.

Новый образ шоумена привлек внимание фанатов. Дмитрий Нагиевнарядился в "грязные" джинсы.В личном Instagram артист опубликовал свежее фото. На снимкеон запечатлен идущим по улице какого-то зарубежного города. Многие интернет-обыватели решили,что Дмитрий Нагиев уехал в отпуск в США.Меж тем наряд, в котором бродит шоумен, никогоне оставил равнодушным. Артист предстает в образе "стильного бездомного".Дмитрий облачен в джинсы и черную футболку, поверх которой надет мятыйплащ серого цвета. Отметим, что штаны Нагиева удостоились особого внимания поклонников. Этот предмет гардероба звезды выглядит грязным и весь усеян дырамии заплатками."Который год качаю вам свои фоточки, и еще накачаю. Так чтодолго будет неловко. Меня так и называют – инстаграмный насос (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал нижеартист.Меж тем пользователи Сети продолжали комментировать внешнийвид. Они гадали, специально ли состарены джинсы артиста, или жештаны пострадали при выполнении какой-то работы."Как сказала бы моябабушка: "сними ты эти штаны, я ими пол мыть буду"😆", "У моего папы "гаражные" брюки такие же😊надо ему сказать, что он в тренде))) 👍", "Димон, куда деньги на джинсы скидывать?;)", "С бомжа снялштанцы?)", "На этих штанах Мурзик в будке спал. 😘", "Походу ДИМОН кокого та бомжа раздел 😂😂😂", "Портки бомбические👏👏👏😉", – рассуждали комментаторы под снимком .