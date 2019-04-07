Новый образ шоумена привлек внимание фанатов. Дмитрий Нагиев
нарядился в грязные джинсы.
Новый образ шоумена привлек внимание фанатов. Дмитрий Нагиев
нарядился в "грязные" джинсы.
В личном Instagram артист опубликовал свежее фото. На снимке
он запечатлен идущим по улице какого-то зарубежного города. Многие интернет-обыватели решили,
что Дмитрий Нагиев уехал в отпуск в США.
Меж тем наряд, в котором бродит шоумен, никого
не оставил равнодушным. Артист предстает в образе "стильного бездомного".
Дмитрий облачен в джинсы и черную футболку, поверх которой надет мятый
плащ серого цвета. Отметим, что штаны Нагиева удостоились особого внимания поклонников. Этот предмет гардероба звезды выглядит грязным и весь усеян дырами
и заплатками.
"Который год качаю вам свои фоточки, и еще накачаю. Так что
долго будет неловко. Меня так и называют – инстаграмный насос (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал ниже
артист.
Меж тем пользователи Сети продолжали комментировать внешний
вид. Они гадали, специально ли состарены джинсы артиста, или же
штаны пострадали при выполнении какой-то работы.
"Как сказала бы моя
бабушка: "сними ты эти штаны, я ими пол мыть буду"😆", "У моего папы "гаражные" брюки такие же😊надо ему сказать, что он в тренде))) 👍", "Димон, куда деньги на джинсы скидывать?;)", "С бомжа снял
штанцы?)", "На этих штанах Мурзик в будке спал. 😘", "Походу ДИМОН кокого та бомжа раздел 😂😂😂", "Портки бомбические👏👏👏😉", – рассуждали комментаторы под снимком .