Катарский эмир Тамим бен Хамад аль Тани полностью поддерживает политику президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Катарский эмир Тамим бен Хамад аль Тани полностью поддерживает политику президента России Владимира Путина в ближневосточном регионе, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Сейчас делегация Госдумы во главе с Володиным находится с официальным визитом в Катаре. В Катаре сейчас проходит 140-я ассамблея Межпарламентского союза.Визит продлится до 7 апреля, передает РИА Новости.