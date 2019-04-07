Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.В пятницу Кличко предложил Зеленскому и Порошенко пройти тест на алкоголь и запрещенные вещества во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA)​​​.По словам спортсмена, нереально выложить анализы крови или мочи через два часа, для определения наркотиков и алкоголя требуется 48. И он знает, о чем говорит, потому что за 30 лет сдал сотни этих анализов. Поэтому анализы кандидатов просто смешны.Ранее Зеленский принял вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Условие – сдача крови на алкоголь и наркотики и проведение дебатов в сплорткомплексе "Олимпийский". В пятницу утром Порошенко и Зеленский сдали анализы в разных лабораториях.