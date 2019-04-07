15 апреля в регионе отключат аналоговый сигнал

15 апреля в регионе отключат аналоговый сигнал15 апреля в 20 регионах России стартует второй этап отключения аналогового телевещания. Переход на «цифру» произойдёт в том числе и в Костромской области.С запуском сети цифрового вещания жители региона бесплатно получают набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.«Цифровой субботник»6 апреля в регионах, которые входят во вторую волну отключения аналогового телевидения, прошли «цифровые субботники». Волонтёры высадили сотни деревьев, которые символизируют переход на цифровой формат телевещания. Днём ранее в Москве, в ГУМе, состоялось открытие «Цифрового теледерева» — уникального арт-объекта, который дал старт высадке телеаллей в регионах второй волны.Также в минувшую субботу в одном из торговых центров Костромы прошла акция в цифровом формате «Всё будет чётко!». Участниками масштабной акции стали более 300 костромичей. Зрителям показали лазерное шоу и программу с участием живых бабочек — символов цифрового телевидения. Все желающие смогли принять участие в ярком флешмобе. А специалисты и волонтёры рассказали, как настроить телевизоры для приёма «цифры», в том числе поймать сигнал регионального общедоступного телеканала.Ищите букву «А»Важно знать, что цифровой сигнал могут получать абоненты кабельного, спутникового и эфирного телевидения.«Тем, у кого подключено кабельное или спутниковое телевидение, приобретать дополнительное оборудование не нужно. Операторы связи перейдут на цифровое вещание автоматически. А тем, кто смотрит эфирное телевидение, нужно позаботиться об антенне и, в случае если телевизор старше 2012 года выпуска и не поддерживает стандарт ДВТ-2, цифровой приставке», - рассказал заместитель генерального директора Костромского ОРТПЦ Владимир Саватеев.Разобраться, какой сигнал – аналоговый или цифровой - принимает ваш телевизор сейчас, очень просто. Федеральные телеканалы – «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал – Петербург, Рен – ТВ, СТС, Звезда, ТНТ – маркируют аналоговый телесигнал специальной литерой «А». Пользователи, у которых телевизоры транслируют аналоговый сигнал, видят её на экранах рядом с логотипами телеканалов. Те, кто уже смотрит цифровое телевидение, этого знака не видят. У телезрителей таким образом есть возможность понять, кому именно нужно перенастроить телевизор или приобрести приёмное оборудование, чтобы не потерять возможность смотреть федеральные телеканалы.Пример другимПереход на цифровое вещание в Костромской области высоко оценили федеральные чиновники. На XXII Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей директор департамента государственной политики в области СМИ министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина привела Кострому в пример за региональный опыт обеспечения цифровым оборудованием льготников.«Здесь ищут спонсоров и благотворителей, подключают землячества, чтобы раздавать приставки малоимущим и незащищённым слоям населения. Нам важно, чтобы для людей было доступно дешёвое цифровое оборудование», — рассказала Екатерина Ларина.До запуска «цифры» в Костромской области осталось несколько дней.«Сейчас вся страна переходит на цифровое вещание, это большие перемены. У Костромской области высокая готовность — более 99% уже смотрят цифру, — отметил начальник управления цифрового развития администрации Костромской области Дмитрий Диденко. — Региональные и муниципальные власти сделали всё, чтобы этот переход был для населения максимально комфортным. Оборудования куплено много, работает горячая линия. Судя по тому, что звонков, обращений на горячую линию стало меньше, люди готовы к приёму цифрового вещания».Новая технология телевещания приведёт к устранению информационного неравенства и обеспечит доступ всего населения к единому федеральному телевизионному стандарту. У всех телезрителей улучшится качество картинки приёмников. Но больше всех в этой ситуации выиграют жители небольших населённых пунктов и дальних районов. Для них количество каналов увеличится в разы.СправкаЕсли вы хотите задать вопрос о цифровом эфирном телевидении, позвоните по телефону круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный) - 8-800-220-20-02. Консультанты расскажут вам о способах приёма цифрового эфирного телевидения, объяснят, как правильно выбрать и подключить приёмное оборудование.Какие каналы входят в бесплатный пакет?Для всех жителей Костромской области становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».