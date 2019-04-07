В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги состоялся пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между омским Авангардом и уфимским Салаватом Юлаевым. В Балашихе гости во втором овертайме сумели добиться победы со счетом 3:2. Теперь команды переезжают в Уфу.

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги состоялся пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым". В Балашихе гости во втором овертайме сумели добиться победы со счетом 3:2. Теперь команды переезжают в Уфу."Салават" открыл счет на 2-й минуте усилиями Александра Бурмистрова. Еще в первом периоде Сергей Шумаков счет сравнял, а после перерыва Максим Тальбо вывел номинальных хозяев вперед.Все могло решиться в третьем периоде, в первой трети которого "ястребы" забили гол. Но гости взяли запрос на помеху вратарю и судьи после долгих консультаций взятие ворот отменили. После этого Линус Умарк сделал счет 2:2 после удаления Кирилла Семенова, и игра началась сначала.До конца основного времени счет 2:2 не изменился. Судьи назначили овертайм. В первом из них хоккеистам отличиться не удалось. А вот во второй дополнительной двадцатиминутке Йоонас Кемппайнен принес победу гостям.Следующий матч серии между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" пройдет 8 апреля в Уфе. Счет в сери – 3:2 в пользу омских "ястребов.