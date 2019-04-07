В хоккейном Кубке Гагарина состоялся шестой матч серии между представителями Западной конференции – санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. Встреча, проходившая в Северной столице, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2.

В хоккейном Кубке Гагарина состоялся шестой матч серии между представителями Западной конференции – санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. Встреча, проходившая в Северной столице, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2.Подопечные Ильи Воробьева смогли обеспечить себе преимущество в две шайбы благодаря дублю Наиля Якупова. Однако гости до конца второго периода смогли отквитать обе шайбы. И на это у московских армейцев нашелся свой джокер в лице Мэта Робинсона – он также стал автором двух заброшенных шайб.Впрочем, последнее и решающее слово осталось за хоккеистами СКА. На 46-й минуте Никита Гусев забил третий гол в пользу своей команды и установил окончательный счет. Теперь исход всей серии решится в Москве. Заключительный матч противостояния состоится 9 апреля на "ЦСКА Арене".