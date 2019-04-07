Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Бостон Брюинз стал автором одной из шайб своей команды. Она позволила ему набрать 127 очков в нынешнем сезоне.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Бостон Брюинз" стал автором одной из шайб своей команды. Она позволила ему набрать 127 очков в нынешнем сезоне.Таким образом, Кучеров повторил российский рекорд по набранным баллам в регулярном чемпионате НХЛ. В сезоне-1992/93 Александр Могильный остановился на отметке в 127 очков.KUCH! YOU RUDE MAN.