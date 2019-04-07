Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров сумел превзойти достижение Александра Могильного по количеству очков за один регулярный сезон. Россиянин в матче против Бостон Брюинз записал в свой актив гол+пас, набрав 128 баллов. Это рекорд НХЛ для российских хоккеистов.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров сумел превзойти достижение Александра Могильного по количеству очков за один регулярный сезон. Россиянин в матче против "Бостон Брюинз" записал в свой актив гол+пас, набрав 128 баллов. Это рекорд НХЛ для российских хоккеистов.Кучеров в нынешнем сезоне забросил 41 шайбу и сделал 87 голевых пасов. До него никому из россиян не удавалось набрать 128 очков. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному (127 баллов), которого он добился в сезоне-1992/93.KUCH! YOU RUDE MAN.